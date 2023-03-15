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Adıyaman'da sel felaketi: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Adıyaman Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. İlçede kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı ikiye yükseldi, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

16:33 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdüyor.

Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdüyor.

Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle dere taştı.

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu altı kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehirdeki son durumu aktardı. Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Adıyaman'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla felakette can kaybı 13'e yükseldi.

Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda bir vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, dün gece akıntıya kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olarak aranan 1 kişi ise ekipler tarafından yaralı bulundu. Yaralı, ambulansla Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenine ulaşılan kadın da otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Sel felaketinde kaybolan son kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.



#Adıyaman
#Tut
#Sel
44 minutes ago
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Adıyaman'da sel felaketi: Ölü sayısı 2'ye yükseldi
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