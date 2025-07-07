Adıyaman'da silahlı kavga: İki kişi yaralandı

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.Ö.K. ve B.A.Y. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla Y.Ö.K. ve B.A.Y'yi yaraladı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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