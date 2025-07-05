Diyarbakır'da kardeşler arasında silahlı kavga: İki kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinde bulunan döner ustası ve bir müşteri yaralandı. Tartışmanın Sanayi Sitesi’nde başladığı ve kısa sürede silahların ateşlendiği öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki 2 kişi yaralandı.
İlçedeki Sanayi Sitesi'nde 2 kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kardeşler tarafından silahla açılan ateş sonucu, dönerci dükkanında çalışan döner ustası M.E. (29) ile müşterilerden M.B. (34) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.