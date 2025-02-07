Adıyamanlılar Vakfı 6 Şubat deprem şehitlerini andı

Adıyamanlılar Vakfı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Bağcılar’da anlamlı bir anma programı düzenledi. Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programda ayrıca Adıyaman Fotoğraf Yolcuları (AFYOL) üyeleri tarafından çekilen 6 Şubat depremine dair fotoğraflardan oluşan sergi yer aldı.
Depreme karşı önlem çağrısı
STK lar toplumu bilinçlendirmeye devam etmeli
Devlet ve millet büyük dayanışma gösterdi
Türkiye'nin 11 vilayette asrın felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Dursun, bu felaketi çok hızlı şekilde ortadan kaldırmak için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlar, ilgili milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratların hızlıca deprem bölgesine koştuğunu anlattı.
- Devlet ve milletimizin büyük bir dayanışma gösterdiğini vurgulayan Dursun, bu yıl başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesinde hak sahiplerine son konutların teslim edildiğinin görüleceğini belirterek,"Güçlü bir devletin, güçlü bir liderliğin ne demek olduğunu gördük"dedi.
Adıyamanlılar Vakfı, depremzedeler için çalışmaya devam ediyor
- Anma programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Adıyamanlılar Vakfı, sadece anma programlarıyla değil, aynı zamanda deprem bölgesinde sosyal yardımlardan eğitim projelerine kadar birçok alanda destek vermeye devam ediyor.
Vakıf yöneticileri, afet bilinci oluşturmak ve Adıyamanlı depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, toplumu duyarlılığa davet etti.
Etkinlik, depremde hayatını kaybedenler için yapılan dualarla sona erdi.