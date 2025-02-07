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Adıyamanlılar Vakfı 6 Şubat deprem şehitlerini andı

Adıyamanlılar Vakfı 6 Şubat deprem şehitlerini andı

13:007/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki "6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı"nda, depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki "6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı"nda, depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Adıyamanlılar Vakfı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Bağcılar’da anlamlı bir anma programı düzenledi. Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programda ayrıca Adıyaman Fotoğraf Yolcuları (AFYOL) üyeleri tarafından çekilen 6 Şubat depremine dair fotoğraflardan oluşan sergi yer aldı.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu
, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Adıyaman’ın büyük kayıplar verdiğini hatırlatarak, vakfın bu süreçte bölge halkına destek olmak için yürüttüğü çalışmalardan bahsetti.
Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu
Göksu,
“Depremin ardından Adıyamanlılar Vakfı olarak hızlıca harekete geçtik. İlk günden itibaren yardım organizasyonları düzenledik, barınma ve temel ihtiyaçları karşılamak için seferber olduk. Bugün burada, deprem şehitlerimizi rahmetle anarken, aynı zamanda gelecekte benzer acıların yaşanmaması için üzerimize düşen sorumluluğu hatırlıyoruz”
dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı

Depreme karşı önlem çağrısı

Programa katılan
İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı
, İstanbul’dan afet bölgesine gönderilen yardımlara vurgu yaparak, Adıyamanlılar Vakfı’nın sürecin başından itibaren önemli bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti. Atlı,
“Sivil toplum kuruluşlarımızın desteği olmadan bu büyük felaketin yaralarını sarmak çok daha zor olurdu. Adıyamanlılar Vakfı gibi kuruluşlar böyle süreçlerde önemli misyon yükleniyor”
dedi.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

STK lar toplumu bilinçlendirmeye devam etmeli

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
ise konuşmasında binaların dayanıklılığına dikkat çekerek,
“Devletimiz kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği konusunda ciddi destekler sunuyor. Adıyamanlılar Vakfı gibi STK’lar da bu sürecin bir parçası olarak toplumu bilinçlendirmeye devam etmeli”
dedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun

Devlet ve millet büyük dayanışma gösterdi

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun
da 6 Şubat depremleri olduğunda sözün de hayatın da durduğunu söyledi.

Türkiye'nin 11 vilayette asrın felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Dursun, bu felaketi çok hızlı şekilde ortadan kaldırmak için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlar, ilgili milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratların hızlıca deprem bölgesine koştuğunu anlattı.

  • Devlet ve milletimizin büyük bir dayanışma gösterdiğini vurgulayan Dursun, bu yıl başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesinde hak sahiplerine son konutların teslim edildiğinin görüleceğini belirterek,
    "Güçlü bir devletin, güçlü bir liderliğin ne demek olduğunu gördük"
    dedi.

Adıyamanlılar Vakfı, depremzedeler için çalışmaya devam ediyor

  • Anma programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyamanlılar Vakfı, sadece anma programlarıyla değil, aynı zamanda deprem bölgesinde sosyal yardımlardan eğitim projelerine kadar birçok alanda destek vermeye devam ediyor.

Vakıf yöneticileri, afet bilinci oluşturmak ve Adıyamanlı depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, toplumu duyarlılığa davet etti.

Etkinlik, depremde hayatını kaybedenler için yapılan dualarla sona erdi.




#Adıyamanlılar Vakfı
#Bağcılar
#Deprem
#Asrın Felaketi

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