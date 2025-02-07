Adıyamanlılar Vakfı 6 Şubat deprem şehitlerini andı

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu

, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Adıyaman’ın büyük kayıplar verdiğini hatırlatarak, vakfın bu süreçte bölge halkına destek olmak için yürüttüğü çalışmalardan bahsetti.