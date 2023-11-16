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İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

İYİ Parti’de Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Nebi Hatipoğlu'nun partiden istifa ettiğini açıklamasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker da, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:32 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:03 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adnan Beker - Meral Akşener

Adnan Beker - Meral Akşener

Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi. Beker, Türk milletine ve Ankara’ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Beker, açıklamasında şunları kaydetti:

"İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum.

Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır.

Büyük Türk Milleti’ne ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim."

İyi Parti'de istifa dalgası

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da, İYİ Parti'den istifa etmişti. Daha sonra AK Parti'ye katılan Hatipoğlu’nun rozetini AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz ise, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de partisinden istifa etmişti.

#Adnan Beker
#İYİ Parti
#Ankara
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