Adnan Menderes Müzesi’nde Demokrasi Buluşması: Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu turunu bu hafta sonu Aydın ile devam ettirecek. Erdoğan burada önemli bir açılışı da gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Menderes’in Yassıada günlerinde “Çine Çayı’nın kenarında, söğüdün altını özlüyorum” dediği memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çine Çayı kenarına müze yapılması için talimat vermişti. 11 Mart 2019’da temeli atılan ve yaklaşık 2 yılda tamamlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin inşası tamamlandı. Müzenin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törenle yarın açılacak.

Adnan Menderes

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİN YAKINLARIYLA BULUŞMA

Müze, anlamlı bir programa da ev sahipliği yapacak. Erdoğan’ın da katılımıyla müzede “Demokrasi Buluşması” etkinliği düzenlenecek. Programda, cunta yargısının verdiği kararlarla idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anılacak.

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Menderes, Zorlu ve Polatkan ailelerinin önde gelenleri ile Yassıada’ya hapsedilen Demokrat Parti’nin (DP) diğer önde gelen isimlerinin yakınlarının katılacağı programda, Türk demokrasi tarihinin ilk kara lekesi olarak bilinen ve askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle ilgili konuşmalar yapılacak. Yine Türkiye’nin demokrasi kazanımları ve bu darbelerle yüzleşme meselesiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

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