Adnan Oktar hakkında yeni iddia: 17-25’ten haberleri vardı

Adnan Oktar, polis ekipleri tarafından yapılan özel bir operasyonla gözaltına alınmıştı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik geçtiğimiz sene gerçekleştirilen operasyonda, örgüte ait Ankara’daki bir evde diz üstü bir bilgisayar bulundu. ‘Aysecelik’ kullanıcı adı ile kullanılan bilgisayarda bulunan yedekleme dosyasının içerisinde tutuklu şüphelilerden Fatma Ceyda Ertüzün’ün eski Dış İşleri Bakanı Yaşar Yakış ve FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi yazarıyla yaptığı yazışmalara rastlandı. Yazışmaların içeriğinin incelenmesi sonucu Oktar örgütünün 17-25 Aralık’tan 3 ay önce darbe girişiminden haberdar olduğuna ilişkin ifadeler bulundu.

‘SONBAHAR’DA BEKLENEN KALKIŞMADAN ÖNCE’

5 Eylül 2013 tarihinde yapılan yazışmaya göre Ceyda Ertüzün, yapılacak olan uluslararası bir toplantı için Türkiye’ye gelen misafirlere brifing verilmesi gerektiğini belirtiyor. Hakan Atilla davasında bilirkişi olduğu ortaya çıkan Jonathan Schanzer’in Türkiye’den ilk kez kendilerini ağırlamak istediğini ifade eden Ertüzün’ün, Yakış’a , ‘Sonbaharda Türkiye’de beklenen kalkışmadan evvel bu seri toplantıları yapmamız çok faydalı olacaktır. Oxford’lu yetkililerle telefon ile görüşseniz ve Amerika’ya CFR’a bugün cevap versek olur mu?” ifadelerini kullanıyor.

BİLİYORLARDI

Savcılık iddianamede, “Gerek DEAŞ’ın Suriye’deki eylemsel hareketliliği, gerekse de FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe girişimi gibi büyük çaplı eylemlerin sözde Mehdi’nin zuhuruna zemin hazırladığı şeklinde beklentilerin olduğu anlaşılmıştır. 17-25 Aralık FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimlerinin öncesinde haberlerinin olduğu ve bu bilgi ışığında yurt dışı temaslarını programladıkları tespit edilmiştir” tespitinde bulundu.

BARANSU ZİYARET ETTİ

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Kemal Ayaz, 17-25 Aralık darbe girişiminden birkaç ay önce FETÖ üyesi Mehmet Baransu’nun Adnan Oktar’ın bulunduğu A9 TV’nin stüdyosuna girdiğini söyledi. Ayaz, Baransu’nun stüdyoda 35-40 dakika durarak Adnan Oktar’la görüştüğünü ifade etti.

REKLAM

Oktar ve Baransu.

SORUŞTURMA İLE TERBİYE ETTİLER

Örgütte bir dönem yer alıp daha sonra ayrılan Özkan Mamati ise ifadesinde 2010 yılı itibariyle FETÖ ile irtibatlarının yoğunlaştığını söyleyerek, ‘Bu bağlantılar Tuncay Opçin, Mehmet Baransu, Ali Bulaç gibi isimlerdi’ dedi. Adnan Oktar, 2010 yılından önce Gülen’le ilgili bir iki olumsuz konuşmasından sonra tarihi eser kaçakçılığı soruşturması başlatıldı. Oktar bu dava üzerinden tehdit edilerek 3 gün boyunca Gülen’i öven yayınlar yapmasını emredip bunu Gülen’e izleteceğini söyleyerek Oktar’ı FETÖ güdümüne sokmuştur.

Adnan Oktar, sağlık kontrolünden çıkarılırken.

‘15 TEMMUZ’DA SOKAĞA İNMEYİN’

İtirafçı isimlerden bir tanesi olan Bahar Bayraktar da verdiği ifadede Adnan Oktar’ın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece kimsenin dışarı çıkmaması talimatı verdiğini aktararak, ‘Darbe başarılı olsaydı FETÖ lehine konuşacaktı’ dedi. İtirafçı isimlerden şüpheli Beril Koncagül ise Oktar’ın darbe yatıştıktan hemen sonra erkek üyelere talimat verip, ‘Gidin bayraklarla meydanlara inin, fotoğraf çektirin, geri gelin. Daha sonra bunları sosyal medyada paylaşın’ talimatı verdiğini ifade etti.