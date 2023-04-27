Adnan Oktar yapılanmasına yönelik operasyon: Sekiz şüpheli yakalandı

NATO'ya üyeliği Türkiye'nin onayına bağlı olan İsveç, terör örgütü PKK'ya ilişkin adeta günah çıkarmaya başladı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının sebebinin ülkesindeki terör örgütü PKK/YPG'nin geniş faaliyetleri olduğunu söyledi. İsveç'in PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor." dedi.