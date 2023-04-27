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Gündem

Adnan Oktar yapılanmasına yönelik operasyon: Sekiz şüpheli yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasında üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakalandı.

09:56 . 27/04/2023 Perşembe
DHA
Üç ilde eş zamanlı operasyon

Üç ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor.

Yapılan çalışmalarda örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosya müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu, tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edildi.  

Bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanmasında yer alan toplam 14 şüphelinin  yakalanarak gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul, İzmir ve Samsun'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. 



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Türkiye'ye yaranmaya çalışan İsveç günah çıkarmaya başladı: PKK topraklarımızı üs olarak kullanıyor

NATO'ya üyeliği Türkiye'nin onayına bağlı olan İsveç, terör örgütü PKK'ya ilişkin adeta günah çıkarmaya başladı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının sebebinin ülkesindeki terör örgütü PKK/YPG'nin geniş faaliyetleri olduğunu söyledi. İsveç'in PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor." dedi.


#Adnan Oktar
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
#emniyet
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