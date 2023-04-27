Adnan Oktar'ın güncel yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor.





Yapılan çalışmalarda örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosya müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu, tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edildi.





Örgütün dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaparak, örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Ekipler ayrıca Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin dini duyguların manipülasyonuna dayalı söylemlerde bulunulduğunu tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan polis, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.





Operasyonda 15 kişi yakalanırken, şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca örgüt evi olarak kullanıldığı değerlendirilen 2 villanın da aralarında bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda örgütsel iletişime konu çok sayıda mektup, Harun Yahya mahlaslı kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.























