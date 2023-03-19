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AFAD açıkladı: Deprem bölgelerinde 26 bin 938 konteynerin kurulumu tamamlandı

AFAD, deprem bölgelerinde konteyner kurulumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan AFAD, deprem bölgelerinde planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938'inin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

00:29 . 19/03/2023 Pazar
DHA
AFAD, deprem bölgelerinde konteyner kurulumunu sürdürüyor.

AFAD, deprem bölgelerinde konteyner kurulumunu sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgelerinde planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938'inin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz. Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık" denildi.



#AFAD
#konteyner
#deprem bölgesi
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