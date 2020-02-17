Gündem AFAD açıkladı Depremzedeler için 99,4 milyon lira yardım toplandı
ELAZİĞ AKTÜEL

AFAD açıkladı: Depremzedeler için 99,4 milyon lira yardım toplandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ depremi yardım kampanyasında şu ana kadar 99 milyon 449 bin 710 lira yardım toplandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ Sivrice depremi sonrasında yapılan bağışlarla ilgili açıklama yaptı.

  • 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan yardım kampanyasına büyük katılım oldu.

99 milyon 449 bin 710 lira yardım toplandı

Kampanya başlangıcından bu yana 99 milyon 449 bin 710 lira yardım toplandı. Açıklamada, yardım kampanyasına, bağışların kabul edilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TV8 televizyon kanalı yöneticileri ve Sayın Acun Ilıcalı’ya teşekkür

  • "Bu toplam tutar içerisinde TV8 televizyon kanalında Sayın Acun Ilıcalı'nın 26 Ocak 2020 tarihinde canlı yayında düzenlediği yardım kampanyası sonucunda yatırılan miktar da bulunmaktadır. Bu kapsamda canlı yayın ve sonrasında bugüne kadar yaklaşık 59.455.010 TL (22.553.590 TL'si SMS, 18.777.281 TL'si telefon taahhüdü ve 18.124.139 TL'si banka havalesi olmak üzere) vatandaşlarımızca kampanya hesaplarına yatırılmış, halen telefonla destek sözü veren vatandaşlarımızın taahhütlerini yerine getirme işlemleri devam etmektedir. Bu önemli destekleri dolayısıyla TV8 televizyon kanalı yöneticileri ve Sayın Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyoruz.

Bu süreç boyunca, yardımseverlik duygularını en üst seviyede sergileyen, elinden gelen her türlü desteği afetzede vatandaşlarımıza sağlamaya çalışan aziz Milletimizin çok kıymetli fertlerine şükranlarımızı sunarız."

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