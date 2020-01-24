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ELAZİĞ

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Ekiplerimiz saha taramasına başladı

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı bunun araştırmasını yapıyorlar" dedi. AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Elazığ’daki deprem
Elazığ’daki deprem

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar" dedi. AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

  • Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar" diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

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