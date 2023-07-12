Afad duyurdu: İzmir'de deprem meydana geldi

Prof. Dr. Naci Görür, olası ‘Büyük İstanbul Depremi’ için bir kez daha uyardı. Naci Görür, "Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz” diyerek, “Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz” ifadesini kullandı. İşte İstanbul’un en sağlam ve en riskli ilçeleri. İşte MTA güncel İstanbul diri fay hattı haritası.