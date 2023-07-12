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Afad duyurdu: İzmir'de deprem meydana geldi

Afad, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

12:25 . 12/07/2023 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

AFAD, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde saat 12.07 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.






#İzmir
#Deprem
#Aliağa
1 saat önce
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