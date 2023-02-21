AFAD Genel Müdürü Tatar: Yedi bin 242 artçı sarsıntı oldu

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AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar
Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı.
Hatay’daki iki büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntı yaşandı. Şu ana kadar yedi bin 242 artçı sarsıntı oldu. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı.