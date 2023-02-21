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AFAD Genel Müdürü Tatar: Yedi bin 242 artçı sarsıntı oldu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Hatay'da dün meydana gelen depremle ilgili bilgi veren Tatar "Şu ana kadar yedi bin 242 artçı sarsıntı oldu" bilgisini paylaştı.

16:05 . 21/02/2023 Salı
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AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar

AFAD
Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü
Orhan Tatar
, Ankara'daki AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
İşte Tatar'ın açıklamaları;

Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı.

'Depremler birbirlerini tetikliyor'

Hatay’daki iki büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntı yaşandı. Şu ana kadar yedi bin 242 artçı sarsıntı oldu. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı.


#Orhan Tatar
#Deprem
#AFAD
1 saat önce
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AFAD Genel Müdürü Tatar: Yedi bin 242 artçı sarsıntı oldu
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