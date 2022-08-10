Gündem AFAD uyardı Bu illere turuncu kod verildi
İSTANBUL

AFAD uyardı: Bu illere turuncu kod verildi

AFAD, ''Meteoroloji İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ı turuncu kodla uyardı. Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD uyardı: Bu illere turuncu kod verildi
Foto: Arşiv.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Meteoroloji İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ı turuncu kodla uyardı. Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir'' denildi.

Güney Kore sele teslim oldu: 9 ölü
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Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta 3 günde 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.
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Yonhap'ta yer alan haberde, 3 gün süren şiddetli yağmurlar nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 2 bin 500'den fazla ev ve binanın sular altında kaldığı aktarıldı.
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Hükümet verilerine göre, beşi Seul'de, üçü Gyeonggi eyaletinde ve biri Gangwon eyaletinde olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, dördü Seul'den ve üçü Gyeonggi'den 7 kişi de kayboldu.<br><br>Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaralandı.
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Çoğunluğu Seul'den olmak üzere 398 haneden yaklaşık 570 kişinin yerinden olduğunu bildiren yetkililer, ülke genelinde ise 724 haneden 1253 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.
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Kore Meteoroloji İdaresi, Seul bölgesinde bugün itibariyle sağanak yağışın şiddetini kaybettiğini belirterek, ülkenin orta bölgelerindeki Chungcheong eyaleti için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.
Güney Kore sele teslim oldu: 9 ölü
Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta 3 günde 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.



Ankara Valiliğinden 'sel' uyarısı: Yerel dolu yağışı da bekleniyor
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Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.<br>
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Valilikten yapılan açıklamada, \"10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" ifadeleri kaydedildi.
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Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava raporunu internet sitesinden yayınladı:
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Ankara Valiliğinden 'sel' uyarısı: Yerel dolu yağışı da bekleniyor
Ankara Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden sonra görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağış ile ilgili vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada ani sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilirken, yerel dolu yağışlarının da beklendiği ifade edildi.
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