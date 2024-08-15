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AFAD vatandaşları uyardı: 10 gün ateş yakmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından vatandaşlara SMS gönderilerek 10 gün boyunca ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

18:02 - 15/08/2024 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya’da sıcaklığın yarın 41 dereceye, sonraki gün ise 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.


Sıcaklıkların yüksek seyrettiği kentle ilgili olarak AFAD tarafından ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunularak, vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderildi.


Gönderilen SMS’te şu ifadelere yer verildi:

"Orman Genel Müdürlüğü’ne göre 10 gün boyunca meteorolojik nedenlerle vatandaşlarımızın açık alanda ateş yakmamaları, yakanları uyarmaları ve 112'ye bilgi vermesi rica olunur."


Çanakkale'de orman yangını: Eceabat ilçesindeki alevlere müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "OGM’nin talebi üzerine Eceabat/Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi" denildi. Bakan Yumaklı da Çanakkale-Eceabat, Bolu-Göynük ve Manisa-Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı; 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 orman kahramanı sevk edildiğini bildirdi.


#AFAD
#Antalya
#Orman yangını
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