AFAD vatandaşları uyardı: 10 gün ateş yakmayın

Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "OGM’nin talebi üzerine Eceabat/Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi" denildi. Bakan Yumaklı da Çanakkale-Eceabat, Bolu-Göynük ve Manisa-Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı; 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 orman kahramanı sevk edildiğini bildirdi.