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ELAZİĞ

AFAD'dan çok önemli 'yardım' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter'dan "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA AA
Depremin ihtiyaçları AFAD tarafından koordine ediliyor
Depremin ihtiyaçları AFAD tarafından koordine ediliyor

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Var olan ihtiyaçlar AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarında Elazığ depremiyle ilgili yardım çağrısında bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçevede, var olan ihtiyaçlar AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatır, konunun hassasiyetine binaen kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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