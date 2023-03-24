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AFAD'dan deprem bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. AFAD, yağışların 26 Mart Pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam edeceğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için vatandaşları uyardı.

15:06 . 24/03/2023 الجمعة
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Deprem bölgesi

Deprem bölgesi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.


Pazar gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



AFAD sel ve su taşkınlarına karşı uyardı


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde kuvvetli yağış beklendiğine ilişkin uyarıda bulundu.



AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji'nin verileri aktarılarak,
"Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli; Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor."
denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışların, 26 Mart Pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi ve Pazar günleri; Bingöl, Muş ve Erzincan’da kuvvetli, Tunceli’de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, 1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın, yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
#AFAD
#Meteoroloji
#deprem bölgesi
#sağanak
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