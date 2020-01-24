Gündem AFADdan Elazığ depremi açıklaması 7 gün 24 saat çalışma esasına geçildi
ELAZİĞ

AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: 7 gün 24 saat çalışma esasına geçildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet depremin meydana geldiğini ve toplam 30 artçı depremin olduğunu duyurdu. Bölgeye 1.689 çadır, 1.656 yatak ve 9.200 battaniye ve

toplamda 202 arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, bölgeye çok sayıda lojistik yardımın ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıkladı.
Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, bölgeye çok sayıda lojistik yardımın ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre altı kişi hayatını keybetiğini bildirdi. Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği duyurulan açıklamada maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30’dur.

İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetmiştir.

Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır.

Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır.

Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: 6 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: 6 kişi hayatını kaybetti

Lojistik depolarından yardım sevk edildi

Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Muş, Sivas, Tokat ve Van AFAD ile İstanbul ve Mersin itafiyelerinden, toplamda 202 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir.

AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1.689 çadır, 1.656 yatak ve 9.200 battaniye sevk edilmiştir.

Tüm sağlık ekipleri afet bölgesinde
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Tüm sağlık ekipleri afet bölgesinde
Elazığ'da meydana gelen 6.8 lik depremin ardından tüm sağlık ekipleri afet bölgesinde. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlara anında müdahale ediliyor.


28 çalışma grubu faaliyete geçti


Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

Uyarılar

  • Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.
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