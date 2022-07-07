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İSTANBUL

Afet neredeyse Jandarma Mobil Harekat Merkezi orada

Orman yangını, sel, deprem gibi doğal afetler yanında terör operasyonlarında da görev yapan Jandarma Mobil Harekat Merkezi (JMHM) TIR'ı son teknoloji donanımıyla göz dolduruyor. En son Marmaris'teki orman yangınında kullanılan TIR 64 metrekare kapalı alana sahip. Uydu erişimli internet ve TV yayınıyla afet sahasında kesintisiz iletişim sağlayan TIR’daki merkezden havadaki İHA ve dron görüntüleri de canlı izlenebiliyor.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Afet neredeyse Jandarma Mobil Harekat Merkezi orada
64 m2 kapalı alanı bulunan TIR’da görev yapacak ekip için her şey düşünülmüş.

Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde görülen Jandarma Mobil Harekat Merkezi (JMHM) TIR’ı göz dolduruyor. Olay yerindeki jandarma unsurları ile kurumlar arasında koordinasyonu sağlayıp çalışmalara yön verilen TIR, 64 metrekare kapalı alana sahip.

Jandarma TIR’ı ihtiyaç duyulan bölgeye çekilip, ekiplerin çalışmasına sunuluyor.
Jandarma TIR’ı ihtiyaç duyulan bölgeye çekilip, ekiplerin çalışmasına sunuluyor.

Araçta, afet durumunda iletişimin kesintisiz devam edebilmesi için uydu erişimli internet ve TV yayını bulunuyor. Sahadaki ekiplerle irtibat, araçta bulunan 2 sabit 12 telsizle sağlanıyor. Araçta 19 sabit, sayısal ve uydu telefonu da var. Olay yerindeki gelişmeler 15 bilgisayarla saniye saniye takip ediliyor.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ

TIR’daki görüntüleme sistemleri de son teknoloji. TIR’da 8 adet iç-dış kamera, 1 adet 360 derece hareketli termal kamera mevcut. İHA-dron görüntüleme sistemi, videokonferans, asayiş bilgi, coğrafi analiz sistemleri, Orman Genel Müdürlüğü kamera izleme programı, meteorolojik değişken grafik sistemi aracın kabiliyetlerinden bazıları.

Hem aracın hem de merkezde çalışanların ihtiyaçları için de her şey düşünülmüş. TIR’a banyo, mutfak, tuvalet, kesintisiz güç kaynağı, klima, operatör odası, temiz ve kirli su tankı, sistem odası, termosifon ve 10 kişilik toplantı masası sığdırılmış.

Marmaris’te kullanıldı

  • 2 yıl önce envantere giren araç, Diyarbakır’daki terör operasyonları, Kastamonu Bozkurt’taki sel, son olarak da Marmaris’teki orman yangınında görev aldı. Yangının ilk günü Değirmenyanı bölgesinde oluşturulan JMHM, jandarma unsurları ile karargah ve bölgedeki diğer tüm kurumlar arasındaki koordinasyonu sağladı. İHA’lardan gelen görüntüler anlık olarak JMHM içindeki dev ekrana yansıtıldı. Bölgede meydana gelen en ufak hareketlilik, JMHM’de görevli jandarma ekiplerince yangın sahasındaki AFAD ekipleriyle paylaşıldı.

Yangın büyümesi böyle önlendi

Marmaris’teki orman yangınında büyük görev üstlenen Jandarma Mobil Harekat Merkezi’nde Orman Genel Müdürlüğü Kamera İzleme Programı ile uydu bağlantısı kuruldu. Meteorolojik değişken grafik sistemiyle anlık hava değişimleri anbean ekiplere bildirildi. İHA’ların aktardığı görüntülerden tespit edilen alev ve dumanın koordinatı AFAD ekipleriyle helikopter kontrol merkezine bildirildi. Verilen koordinata yangın söndürme helikopterleri yönlendirildi. Kara ekipleri de aynı koordinat çevresinde tırmıklama ve seyreltme yaparak yangının büyümesini önledi.

Marmaris yangını tek merkezden komuta ediliyor
GÜNDEM
Marmaris yangını tek merkezden komuta ediliyor


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