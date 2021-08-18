Afganistan'dan kaçan Şerife Mustafi: Eğer rahat yaşayabilirsek geri giderim

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirdi. Bu süreçte çok sayıda kişi Afganistan'dan kaçtı. Kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistanlılar yaşadıklarını ve ülkede olan biteni anlattı.

1.5 ayını Türkiye'ye gelmek için yolda geçiren Şerife Mustafavi, "İran üzerinden Van'dan Türkiye'ye giriş yaptım, iki haftadır Türkiye'deyim. Türkiye'ye gelmem 1.5 ay sürdü. Eşim orada mühendisti burada tekstil atölyesinde çalışıyor. Taliban geldi, bizim evimizi aldı. Biz de kaçtık. Taliban'dan korktum. Her şeyimi bırakıp buraya kaçtım, çok zor ama mecburdum. Eğer rahat yaşayabilirsek Afganistan'a geri giderim." dedi.

DHA

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