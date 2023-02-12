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'Afganlılar kol kesip altın çalıyor' iddiası asılsız çıkan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

Sosyal medya hesabından 'Afganlılar enkazdan çıkarılan cesetlerin kolunu kesiyor' paylaşımını yapan eski Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş tutuklandı. Soruşturma kapsamında, "Gerçekte bir Afgan'ın bir cesedin kolunu kestiğini görmedim" şeklinde ifade verdi.

16:24 . 12/02/2023 Pazar
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Uğur Kardaş

Uğur Kardaş

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Adıyaman'a giden Masterchef'in eski yarışmacısı Uğur Kardaş, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Afganlar deprem bölgesinde kol kesip altınları çalıyor" demişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kardaş,
"Gerçekte bir Afgan'ın bir cesedin kolunu kestiğini görmedim"
şeklinde ifade verdi.

Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan tutuklandı.

"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan provokatör gözaltına alındı
"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan provokatör gözaltına alındı

Uğur Kardaş isimli provokatör, çektiği videoda, "Cesedi çıkarıyoruz, nakil aracı gelsin diye bir bölgeye bırakıyoruz, Afgan'ın biri gelip kadının kolunu kesip bilezikleri alıyor." yalanını ortaya atarak provokasyon yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili, sosyal medyada dezenformasyonun sürdüğünü belirterek, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış büyükşehirde yaşadığını düşündüğüm bir kişi, Afgan birinin depremzedenin kolunu kestiğini söylemiş. O şahıs şu an gözaltında." ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan Uğur Kardaş verdiği ifadede, “Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu.” dedi.

Sosyal medya hesabından 'Afganlılar enkazdan çıkarılan cesetlerin kolunu kesiyor' diyerek paylaşım yapan eski Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alınmıştı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kardaş'ın ifadesi de ortaya çıktı. Kardaş ifadesinde, Adıyaman'a 8 Şubat'ta depremzedelere yardım etmek için geldiğini belirterek, "Yaklaşık 3 gündür uyumadan depremzedelere yemek dağıtıyorum. Ayrıca yemek dağıttığım sırada Gölbaşı Caddesinden geçerken enkazlar da çalışanların yardım istemeleri üzerine enkazın bulunduğu yere gittim. Buradan polisler ve vatandaşlar arasında Afganlar meselesi nedeniyle bir tartışma olduğunu gördüm. Burada vatandaşlar polislere Afganlarla ilgili tepkide bulunuyordu. Enkazın civarında bir vatandaşa durumu anlamak amacıyla olayın ne olduğunu sordum. İsmini ve kimlik bilgilerini bilmediğim şahıs bana Afganların enkazdan çıkan bir cesedin kolunu keserek altınlarını almaya çalıştığını söyledi." dedi.

Uğur Kardaş,
"Ben de bunu duyduktan sonra psikolojim bozulduğu için yaklaşık 400 bin civarında takipçim olan İnstagram sosyal medya platformundan bulunan 'uğurkardas' rumuzlu hesabımdan paylaşım yaparak 'enkazdan çıkarıp kenara koyuyoruz bir Afgan gelip kolunu kesiyor' şeklinde paylaşım yaptım. Ben bu paylaşımımın suç teşkil edeceğini de kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacağını bilmiyordum. Kesinlikle böyle bir amacım yoktu. Dediğim gibi günlerdir uykusuz bir şekilde ceset gördüğüm için psikolojim bozulduğundan ötürü böyle bir paylaşım yaptım. Gerçekte bir Afgan'ın bir cesedin kolunu kestiğini görmedim"
ifadelerine yer verdi.

'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Kardaş, burada yapılan işlemlerinin ardından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#deprem
#Uğur Kardaş
#masterchef
2 saat önce
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'Afganlılar kol kesip altın çalıyor' iddiası asılsız çıkan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
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