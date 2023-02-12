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Uğur Kardaş
Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan tutuklandı.
Sosyal medya hesabından 'Afganlılar enkazdan çıkarılan cesetlerin kolunu kesiyor' diyerek paylaşım yapan eski Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alınmıştı.
Kardaş'ın ifadesi de ortaya çıktı. Kardaş ifadesinde, Adıyaman'a 8 Şubat'ta depremzedelere yardım etmek için geldiğini belirterek, "Yaklaşık 3 gündür uyumadan depremzedelere yemek dağıtıyorum. Ayrıca yemek dağıttığım sırada Gölbaşı Caddesinden geçerken enkazlar da çalışanların yardım istemeleri üzerine enkazın bulunduğu yere gittim. Buradan polisler ve vatandaşlar arasında Afganlar meselesi nedeniyle bir tartışma olduğunu gördüm. Burada vatandaşlar polislere Afganlarla ilgili tepkide bulunuyordu. Enkazın civarında bir vatandaşa durumu anlamak amacıyla olayın ne olduğunu sordum. İsmini ve kimlik bilgilerini bilmediğim şahıs bana Afganların enkazdan çıkan bir cesedin kolunu keserek altınlarını almaya çalıştığını söyledi." dedi.
Emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Kardaş, burada yapılan işlemlerinin ardından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.