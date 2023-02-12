"Ben de bunu duyduktan sonra psikolojim bozulduğu için yaklaşık 400 bin civarında takipçim olan İnstagram sosyal medya platformundan bulunan 'uğurkardas' rumuzlu hesabımdan paylaşım yaparak 'enkazdan çıkarıp kenara koyuyoruz bir Afgan gelip kolunu kesiyor' şeklinde paylaşım yaptım. Ben bu paylaşımımın suç teşkil edeceğini de kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacağını bilmiyordum. Kesinlikle böyle bir amacım yoktu. Dediğim gibi günlerdir uykusuz bir şekilde ceset gördüğüm için psikolojim bozulduğundan ötürü böyle bir paylaşım yaptım. Gerçekte bir Afgan'ın bir cesedin kolunu kestiğini görmedim"