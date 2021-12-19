Afrika ile hedef 75 milyar dolarlık ticaret: ​Birlikte büyüyelim

İstanbul Kongre Merkezi’nde “Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık” temasıyla düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi ardından açılış oturumuyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin açılış konuşmasını yaptıktan sonra kapalı oturum gerçekleştirildi. Erdoğan ve zirveye katılan diğer liderler, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi. Öğleden sonra Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’la ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye-Afrika ilişkilerinin 2005’ten bu yana sürekli ivme kazandığını dile getirerek, her alanda kaydedilen bu ilerlemede sayısı karşılıklı olarak artırılan büyükelçiliklerin çok büyük katkısı olduğunu kaydetti.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi açılış oturumu öncesinde liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

REFAHI BİRLİKTE ARTIRALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2026 dönemini kapsayan eylem planının kıtada barış, güvenlik ve adaletin tesisinden altyapı yatırımlarına, ticaretten gençlik ve kadınların gelişime kadar geniş bir yelpazede ortaklığa rehberlik edeceğini söyledi.

GÜNDEM Afrika Türkiye’ye güvenini ortaya koydu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü

Erdoğan, 5 yılda kıtanın eğitim, sağlık, tarım ve insan kaynakları kapasitesinin artırılmasına yönelik fikir teatisinde bulunulduğunu, atılabilecek adımların ele alındığını belirterek, şöyle devam etti:

“Biz birlikte kazanalım, birlikte kalkınalım, birlikte büyüyelim, insanlarımızın refahını birlikte artıralım istiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı Genel Sekreterliği arasındaki mutabakat zaptını bu bakımdan son derece önemsiyorum. Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesini bakanlıklarımız, ilgili kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimizle iş birliği içinde çalışarak hayata geçireceğiz. Türkiye olarak Afrika içi ticaretin geliştirilme çabalarını destekliyor, kıtayla iş yapan firmalarımızı yerelleşme hususunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz.”

Felix Tshisekedi - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Musa Faki Mahamat

KONSEY İÇİN AFRİKA’YA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrikalı mevkidaşlarıyla ikili gündemlerini ve bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatları olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Dünya 5’ten büyüktür düsturumuz çerçevesinde Afrika ülkelerinin Güvenlik Konseyi’ndeki temsilinin artırılması ve güçlendirilmesine destek verdiğimizi ifade ettim. Bu vesileyle terörizmden organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadeleye, yoksulluğun azaltılması ve kalkınmadan eğitim ve salgın hastalıklara kadar pek çok konuda Afrikalı dostlarımızla iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızın altını çizmek istiyorum. Aynı yaklaşımla Türk demokrasisine kasteden terör örgütü FETÖ’nun iltisaklı şahıs ve kurumlarının halen bazı Afrika ülkelerinde merci bulduklarını Afrikalı dostlarımızın dikkatlerine bir kez daha getirdim. Bugüne kadar FETÖ’yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünün faaliyetlerini yasaklayan, örgütle iltisaklı eğitim kurumlarını Maarif Vakfı’mıza devreden veya kapatan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tutumun diğer ülkeler tarafından da benimsenmesi haklı beklentimizdir.”

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Afrika zirvesinde önemli mesajlar verdi: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz

4 LİDERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Beşiktaş’ta bulunan Mabeyn Köşkü’nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüştü.

Afrika ile hedef 75 milyar dolar

Zirvenin açılışında yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü beşeri bağları bulunduğunu vurgulayarak, kıtanın farklı şehirlerinde inşa edilen asırlık camiler, kütüphaneler, hanlar ve limanların aradaki kadim dostluğun nişanelerinden sadece bazıları olduğunu kaydetti.

TÜRK FİRMALARI 25 BİN İSTİHDAM SAĞLADI

Kıtaya yönelik üstenci, nobran, buram buram oryantalizm kokan bakış açılarını daima reddettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor. Müteahhitlik şirketlerimiz Afrika genelinde toplam değeri 78 milyar dolara varan 1686 projeye imza attı.”

Erdoğan, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’nı yakından takip ettiklerini dile getirerek, “İkili ticaretimizi, müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

YENİ BİR MERHALEYE KAPI AÇILACAK

Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Afrikalıların karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi bildiklerini belirten Erdoğan, Boko Haram, Eş-Şebab, DEAŞ gibi örgütlerin sadece birkaç ülkenin sorunu olmadığına, herkesin ortak düşmanı olduğuna dikkati çekti.

REKLAM

Afrika atasözü olan “Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır.” ifadelerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: