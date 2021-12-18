Afrika Türkiye’ye güvenini ortaya koydu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü

Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ikinci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde mevkidaşlarını kabulleri ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye’de düzenlenen zirve Afrika Birliği ve Afrika Kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki stratejik ortaklık temelli ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesini sağlayacak.

GÜNDEM Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi İstanbul'da başladı

Görüşmelerine cuma namazı için ara veren Erdoğan, Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi’ne geçti. Erdoğan’a, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat eşlik etti. Erdoğan ayrıca Dolmabahçe Sarayı’nda “3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi”ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katıldı.

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BAKANLARDAN EŞ ZAMANLI OTURUMLAR

Zirvenin ikinci günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı”nın açılış konuşmasıyla başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eş zamanlı oturumlar gerçekleştirdi.

GÜNDEM Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ikinci gününde düzenlenen oturumlarla devam ediyor

TÜRK YATIRIMCISI KALICI İZLER BIRAKIYOR

Çavuşoğlu, zirvede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Afrika ülkesine 50 ziyaretle Afrika’yı en fazla ziyaret eden liderlerden olduğunu belirtti. Türk Hava Yollarının (THY) Türkiye ile Afrika arasında dostluk köprüsü olmakla kalmadığını, Afrika’yı dünyaya bağladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Türk yatırımcısı Afrika’nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor” dedi.

GÜNDEM Afrika’nın kalkınmasını önceleyen projelerle insani temelli yaklaşım

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo - Cumhurbaşkanı Erdoğan

KAZAN-KAZAN İLKESİ

Zirvede Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılışında konuşan Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Başbakan Yardımcısı Pen’apala ise 16 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 26’sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanın zirveye katılımına işaret ederek “Bu yüksek katılım Afrika’nın Türkiye’ye güvendiğinin göstergesidir. Afrika’nın Türk halkına güvendiğinin göstergesidir. Afrika’nın da Türkiye ile iş birliğinden faydalandığının göstergesidir” dedi.

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Pen’apala, yarın sona erecek zirvenin çok verimli geçeceğine ve alınacak tüm kararların kazan-kazan ilkesine dayanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

DÜNYA Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

Elon Musk

Türkiye ile çok şey yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri paylaşıldı. TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A’nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B’yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT’yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye’nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir.”

OYNAT 01:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.



Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.



Video konferansta, Türkiye'nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.



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Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan’a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.