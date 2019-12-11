Gündem Afrikadan futbolcu olmak hayaliyle geldiler, Türkiyede dolandırıldılar
İSTANBUL

Afrika’dan futbolcu olmak hayaliyle geldiler, Türkiye’de dolandırıldılar

Afrika’dan futbolcu olmak hayaliyle geldiler, Türkiye’de dolandırıldılar

Kuzey Afrika uyruklu 26 genç, Türkiye’ye futbolcu olmak vaadiyle getirilerek dolandırıldı. Kişi başı bin 500’er euro veren gençler, Esenyurt’ta bir evde terk edilince dolandırıldıklarını anladılar. Polise başvuran Afrikalı gençler, yetkililerden yardım bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Türkiye’de büyük takımlarda top oynama hayaliyle gelen gençler dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.
Türkiye’de büyük takımlarda top oynama hayaliyle gelen gençler dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

Filmleri konu olacak dolandırıcılık hikayesi İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Kuzey Afrika’nın çeşitli ülkelerinden amatör futbol oynayan gençlere sosyal medya üzerinden ulaşan bir dolandırıcı, “Türkiye’de büyük takımlarda oynatma vaadiyle” gençleri kandırdı.

  • Afrikalı gençleri Türkiye’ye getiren dolandırıcı, Esenyurt’ta kiraladığı eve balık istifi doldurduğu 26 futbolcu adayı genci ortada bırakarak kayboldu. 26 futbolcu adayından bin 500’er euro alan dolandırıcının, daha önce aynı yöntemle çeşitli ülke vatandaşlarını da ağına düşürdüğü öğrenildi.

Türkiye’de büyük takımlarda top oynama hayaliyle gelen gençler ise dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

İHA
Kuzey Afrika uyruklu 26 genç, Türkiye’ye futbolcu olmak vaadiyle getirilerek dolandırıldı.

“26 kişiden 39 bin Euro”

Dolandırılan gençleri yol ortasında görüp yardım etmek isteyen Muhammet Alı Işık, yaşananları anlattı.

Gençlerin Kuzey Afrika ülkelerinden geldiğini söyleyen Işık, ”Kendileri, lisanslı futbolcular resmi yollarla Türkiye’ye Tunus’tan, Fas’tan, Cezayir’den gelmişler. Sanırım Türkiye’de Irak vatandaşı olduğunu söyledikleri bir şahıs bir organizasyon düzenlemiş. Bunlara da şu an gördüğünüz, sözleşme tarzında bu belgeleri vermişler. Bu sözleşmeyle de bunlar gelmişler herhalde bir organizasyon vadetmişler belki bir futbol altyapı seçimleri gibi düşünebiliriz. Şurada da bu arkadaşların pasaport numaraları toplamda 26 kişi var bu listede. Her birinden bin 500 Euro para almışlar.

Şimdi bu edebe, iz’ana sığacak bir davranış değil. Bu arkadaşlar özellikle Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen kardeşlerimiz Türkiye’yi ’baba’ konumunda gördükleri için güven içinde Türkiye’ye geliyorlar. Tunus’tan Fas’tan Cezayir’den gelmişler. Bu arkadaşlar Tunus, Fas ve Morokko, Cezayir Tunus ve Fas’tan gelmiş bu arkadaşlar. Bunun dışında başka arkadaşlar da var şu listede zaten isimleri var. Mevzu bu ilgili savcılık departmanının da gerekli işlemleri yapmasını istirham ederiz çünkü bu çocuklar mağdur edilmiş” diye konuştu.

İHA
Kişi başı bin 500’er euro veren gençler, Esenyurt’ta bir evde terk edilince dolandırıldıklarını anladılar.

“Bizim amacımız Türkiye’de top oynamaktı”

Fas vatandaşı Yassin Oussama, Türkiye’ye büyük umutlarla geldiğini söyleyerek,” Bize Türkiye’ye gelirken bu sözleşmeyi yapan şahıs Türkiye’de futbol oynama vadinde bulundu. Malum futbolcular zaten bir umut arayışındadır. Türkiye umut kapımızdı. Bu Arap ülkelerinde de genellikle daha fazla. Bu dolandırıcı şahıs biz Türkiye’ye gelmeden önce bizden para istedi.

Biz bu adama bin 500 euro yolladık ve buraya geldiğimizde bazı belgelere imza attırıldık. Bizim amacımız Türkiye’de iyi takımlarda top oynamaktı. Daha sonra bizi bir eve götürüp bıraktı ve haber alamadık. Şimdi Esenyurt’ta bir evde arkadaşlarımla kalıyoruz. Bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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