'Afrin işgaldir' polemiğinde İyi Partili vekil Destici'yi eleştirdi

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde görüşmelere sürüyor.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "Türk Ordusu Afrin'i işgal etmiştir" sözleri TBMM Genel Kurulu'nda büyük tepki çekti.

BBP Mustafa Destici, HDP'li vekilin skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

BBP Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici, HDP'li vekilin skandal ifadelerine "Kahraman ordumuza sataşma var. Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez" diye yanıt verdi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise HDP'ye tepki gösteren BBP'li Destici'ye "Sen komutan mısın?" sözleriye sataştı.

BBP'li Destici ayrıca, "Kahraman ordumuzun Afrin zaferini hiç kimse işgal olarak gösteremez. Dolayısıyla biz kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Ve hiç merak etmeyin, Afrin operasyonunu Tel Abyad, Ayn el Arap, Sincar ve Kandil zaferleri de takip edecektir ve oraya da ay yıldızlı bayrak dikilecektir" ifadelerini kullandı.