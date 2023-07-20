Afyonkarahisar'da YKS birincilerinden Emre Ekici başarısının sırrını anlattı

"Başarımda öğretmenlerim ve arkadaşlarım da etkili oldu. Yıl boyunca öğrendiğimiz bilgileri paylaşarak birbirimizi yukarıya çıkardık. Bana sürekli destek olan aileme de çok teşekkür ediyorum. Güne, gelen tebrik mesajlarıyla uyandım. Herkes benim birinci olduğumu öğrenmiş, haberim yoktu. Oldukça şaşırtıcı oldu. Hala daha şoktayım, hatta gözlerim de doluyor. Çok ilginç oldu, sınavdan önce böyle bir şey kesinlikle beklemiyordum. Tercih konusunda henüz kararsızım. Aklımda mühendislik var ama değişebilir."