Afyonkarahisar'da YKS birincilerinden Emre Ekici başarısının sırrını anlattı

Emre Ekici
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Ekici ile babası Yakup, annesi Mine ve kardeşlerini valiliğe davet etti.
Ekici ve ailesi, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Okul Müdürü Turgay Bingül ile Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.
Yiğitbaşı, gazetecilere, Emre Ekici'nin başarısının gururlandırdığını söyledi.
Ailenin eğitimci olduğunu aktaran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın eğitimde daha ileri noktaya taşınması için gayret gösterdiklerini anlattı.
Güne tebrik telefonlarıyla uyandı
Ekici de hayatı boyunca hep çevresindeki olaylardan ve internetteki videolardan bilgi edindiğini dile getirdi.
Geçmişten gelen birikimle bir başarı elde ettiğini anlatan Ekici, şöyle konuştu:
Baba Yakup Ekici ise oğlunun başarısının arkasında eşinin olduğunu söyledi.
Eşinin de liseden okul birincisi olarak mezun olduğunu aktaran Ekici, "Emre, şimdi Türkiye birincisi olarak annesinin birinciliğini taçlandırmış oldu." dedi.
Anne Mine Ekici de oğlu Emre'den güzel bir başarı beklediklerini ama gelen birincilikle şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Yiğitbaşı, Ekici'ye hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi.