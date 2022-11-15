Ağaç ve beton saksılar kaldırıldı: İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı

Bu hatlarda çalışan deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Armutlu açıklarındaki deniz otobüsünü bu ilçenin limanına çektirdik. Aramada sonuç çıkmadı. Deniz otobüsü yolcularla Mudanyaya geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarı yapan kişiyi araştırıyoruz dedi.

Polislerin uyarısından sonra yolcular indirilirken, deniz otobüsünde yapılan aramada bomba ya da herhangi bir olumsuzluğa rastanılmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular Mudanyaya geri getirildi.

Bursadan akşam saatlerinde İstanbula gitmek üzere hareket eden deniz otobüsü ise yapılan ihbar üzerine Yalovanın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı.

Bursada bu akşam saatlerinde polis ihbar hattına yapılan, Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var’ ihbarı, polisi alarma geçirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursadan ve İstanbuldan hareket eden deniz otobüslerinde arama yaptırdı.

Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan, 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var' yönündeki ihbar, polisi harekete geçirdi. Deniz otobüslerinde yapılan aramalarda bomba ya da herhangi bir tehlike oluşturacak materyale ulaşılamazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

