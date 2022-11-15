Ağaç ve beton saksılar kaldırıldı: İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.
İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.
Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.
Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
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Bursada bu akşam saatlerinde polis ihbar hattına yapılan, Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var’ ihbarı, polisi alarma geçirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursadan ve İstanbuldan hareket eden deniz otobüslerinde arama yaptırdı.
Bursadan akşam saatlerinde İstanbula gitmek üzere hareket eden deniz otobüsü ise yapılan ihbar üzerine Yalovanın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı.
Polislerin uyarısından sonra yolcular indirilirken, deniz otobüsünde yapılan aramada bomba ya da herhangi bir olumsuzluğa rastanılmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular Mudanyaya geri getirildi.
VALİ CANPOLAT: İHBARI YAPAN KİŞİYİ ARAŞTIRIYORUZ Soruları yanıtlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Akşam saatlerinde Bursa 155 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarda, Bursa-İstarbul, İstanbul- Bursa arasında sefer yapan deniz otobüslerinde bomba ihbarı yapıldı. Hemen tedbirlerimizi aldık...
Bu hatlarda çalışan deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Armutlu açıklarındaki deniz otobüsünü bu ilçenin limanına çektirdik. Aramada sonuç çıkmadı. Deniz otobüsü yolcularla Mudanyaya geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarı yapan kişiyi araştırıyoruz dedi.
Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı
Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan, 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var' yönündeki ihbar, polisi harekete geçirdi. Deniz otobüslerinde yapılan aramalarda bomba ya da herhangi bir tehlike oluşturacak materyale ulaşılamazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.