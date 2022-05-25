Ağır darbe alan PKK'nın elebaşı Cemil Bayık CHP ve İYİ Parti'ye oy istedi

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve yurt dışında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğin terör yuvalarını tek tek tespit ederek gerçekleştirdiği operasyonlar, örgütte paniğe yol açtı. Terör örgütünün yayın organlarına açıklamada bulunan PKK'nın Suriye kolu PYD'nin üst düzey isimlerinden Salih Müslim, "Her gün kayıplar veriyoruz." diyerek örgütün köşeye sıkıştığını itiraf etmişti.
PKK ELEBAŞI: ERDOĞAN VE BAHÇELİ KAYBETMELİ
Salih Müslim'in ardından elebaşı Cemil Bayık'tan da itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi harekat talimatı üzerine hezimet yaşadıklarını gizleyemeyen Cemil Bayık, Erdoğan ve Bahçeli'nin seçimi kaybetmesi gerektiğini söyledi.
Geçtiğimiz dönemlerde HDP'ye oy isteyen PKK elebaşı Cemil Bayık, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye oy istedi.