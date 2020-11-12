Rezerv müjdesi 'taşı, toprağı altın köy'de heyecan uyandırdı: Ciddi bir altın rezervi tespit edildi

Rezervin bulunduğu 70 haneli Mollakara köyünün sakinleri, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın Ağrı'da altın rezervi bulunduğunu ve bunu çıkarmak üzere harekete geçtiklerini açıklaması, kentte heyecan uyandırdı.

Rezervin bulunduğu Diyadin ilçesine bağlı 70 haneli Mollakara köyünün sakinleri, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşıyor.

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İş makinelerinin yol açmak için çalışmalara başladığı rezerv alanı, drone ile havadan görüntülendi.

Vali Osman Varol, Diyadin'in birçok değeriyle ön plana çıktığını ve geleceği parlak ilçelerden biri olduğunu söyledi.

AA

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TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin bölgede işlenebilir altın rezervi bulduğunu belirten Varol, şöyle devam etti:

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"Koza Madencilik uzun zamandır burada çalışmalarını yürütüyor ve artık son aşamaya geldi. Burada ciddi bir altın rezervi tespit edildi ve bununla ilgili planlamalar devam ediyor. Şu ana kadar kanıtlanmış olan rezervin ciddi miktarda artırılmasıyla ilgili bir potansiyel ortada ve bununla ilgili de firma yetkilileri çalışıyor. Bu gerçekleştiğinde yöremize ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacak."

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AA

Küresel piyasalarda altının kıymetine dikkati çeken Varol, "Firmanın bize verdiği bilgilere göre, rezerv 500 kişiye iş imkanı sağlayacak" dedi.

Varol, şunları kaydetti:

"Firma bir taraftan rezervin çoğaltılmasıyla ilgili ilave sondaj çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da ÇED ve tesis kurulum süreciyle ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Bunların tamamını 2021 yılının başlarında eş güdümlü olarak gerçekleştirip nisan ayından itibaren tesisin ön kurulum çalışmalarına başlamayı planlıyorlar. Heyecan yaratması çok doğal çünkü çok büyük ve önemli bir tesisten bahsediyoruz. Bölgemize ve ülkemize çok ciddi katma değer kazandıracak bir tesis."

AA

Köylülerden Hasan Çiftçi de bulunan rezervin kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti.

Bu keşfin bölge istihdama katkı sağlayacağını dile getiren Çitçi, yöre halkının artık çalışmak için batı illerine gitmeyeceğini belirtti.

Vatandaşlardan Selami Polat da, "Burada 500 kişi çalışacağı için sevindik. Biz batı illerine çalışmaya gidiyoruz, bundan sonra burada çalışıp akşam evimize gideriz. Herkesin işi olacak" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahası Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyü mevkiinde bulunuyor. Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonrası altın rezervi işletme ruhsatının verilmesinin ardından mahalle sakinlerinin heyecanlı bekleyişi başladı. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler bin 500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde ettiler. 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle bulunan bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde binlerce kişi istihdam edilecek. Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek. “Gurbetteki gençler köye geri dönsün<br>​<br>​ Altın madeni işletmesi kurulunca birçok kişiye iş kapısı olacağını ifade eden Mahalle Muhtarı Cafer Özçelik, “Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak, göç olmayacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta 4 gram altın varmış dedi. Mahalle sakinlerinden 73 yaşındaki Binali Akbulut, “50 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra mahallemize geri döndüm. Mahalleme geldiğimde uğurlu bir haberle mutlu oldum. Köyümüzde altın madeni bulundu. Köyümüzün gençlerine iş kapısı açıldı. Büyük bir ümitle bakıyoruz bu işi. Cenab-ı Allah ülkemize, ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu etsin. Çok sevinçliyiz diye konuştu. Uzun yıllardır gurbette olduğunu belirten İlyas Karaçağıl da, “Ben uzun yıllar gurbette kaldım. Gençlerimiz altın madeni sayesinde gurbete gitmeyecekler, burada çalışıp burada emekli olacaklar. Bunu duyduk çok mutlu olduk dedi.<br> <br> Mahalle sakinlerinden 34 yaşındaki Yasin Özçelik ise, “Yapılan araştırmalar sonucu altın madeni tespit edildi. Bu altın rezervi en kısa zamanda açılacaktır. Benim gibi genç arkadaşlarımız var, bölgede birçok gencimiz işsiz. Bu maden hepimize iş kapısı olacaktır şeklinde konuştu. Erzurum'da bu köyün taşı toprağı altın Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi bulundu. 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi.

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