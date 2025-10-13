Ağrı'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

Ağrı’da Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı’nda ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.
S.A. yönetimindeki 04 AG 774 plakalı ambulans, Hamur-Ağrı kara yolunda Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'nda, H.A'nın kullandığı 65 ACK 912 plakalı kamyonetle çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.