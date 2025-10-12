Yeni Şafak
Yağmur kazaya sebep oldu: Bir yaralı

23:3812/10/2025, Pazar
IHA
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Düzce’de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sakarya-Düzce sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Çağla T. idaresindeki 67 TZ 446 plakalı otomobil, Düzce il sınırında yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Düzce
#Yağmur
#Kaza
