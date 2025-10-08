Yeni Şafak
Düzce merkezli "yeşil reçeteli ilaç" soruşturması: 12 şüpheliye gözaltı kararı

15:078/10/2025, Çarşamba
AA
Düzce’de sağlık çetesi çökertildi
Düzce merkezli usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında biri doktor 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı ortaya çıktı

Dijital materyal incelemesinde, H.K'nin (44) doktor olduğu belirlenen S.K. (44) ile yaptığı görüşmelerde yeşil reçeteye tabi ilaçlara yönelik usulsüz reçete işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. İncelemelerde S.K'nin e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazıp, bu reçeteler karşılığında reçete sahipleri ve yakınlarından kendisinin ve eşi G.K'nin (25) banka hesapları aracılığıyla para aldığı anlaşıldı.

Doktor ve eşinin ayrıca 2023-2025 yıllarında farklı banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı belirlendi.

Şüpheli ile usulsüz ilaç temin eden ve para transferinde bulunan S.O. (46), İ.O. (71), H.K. (50), M.K. (45), H.K. (90), M.E. (43), N.E. (63), Ö.K. (47) ve H.K. (90) ile ilgili yapılan araştırmalarda, şahısların herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Düzce'de 9, Kütahya'da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.




#Düzce
#gözaltı
#Kütahya
#Soruşturma
#yeşil reçete
