Sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

17:317/10/2025, Salı
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Antalya'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18'i hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yatırım amaçlı reklamlar aracılığıyla bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18'i hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, 10'u adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



