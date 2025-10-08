Yeni Şafak
Düzce ve Kütahya'da 'usulsüz reçete' operasyonu: 1'i doktor, 12 gözaltı

16:538/10/2025, Çarşamba
DHA
Soruşturmayı derinleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor S.K. ve eşi G.K.'nin 2023-2025 yılları arasında farklı banka hesaplardan çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği, ayrıca SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişlerinin yapıldığını belirledi.
Düzce ve Kütahya’da usulsüz reçete operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, sahte reçete hazırladığı tespit edilen bir doktor ile bağlantılı 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında, psikiyatri geçmişi bulunmayan kişilere SGK sistemi üzerinden sahte reçete girişleri yapıldığı ortaya çıktı. Doktorun, eşiyle birlikte farklı hesaplar üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği de belirlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 'Parada sahtecilik' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet' suçlarından hakkında işlem yapılan H.K.'nin dijital materyallerini inceledi. İncelemede; çeşitli suç kayıtları bulunan doktor S.K. ile H.K. arasında yapılan görüşmelerde; bir psikiyatri ilacına yönelik usulsüz reçete işlemleri yapıldığı tespit edildi.


SGK SİSTEMİ ÜZERİNDEN GİRİŞ


Soruşturmayı derinleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor S.K. ve eşi G.K.'nin 2023-2025 yılları arasında farklı banka hesaplardan çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği, ayrıca SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişlerinin yapıldığını belirledi. Bunun üzerine reçete sahipleri ile ilgili incelemede; bu kişilerin herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edildi.


DOKTOR İLE EŞİ YAKALANDI


KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.K., eşi G.K., H.K. ve 9 şüpheli, Düzce ve Kütahya'da yakalandı. 'Rüşvet', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.



#Düzce
#Kütahya
#usulsüz reçete
#operasyon
