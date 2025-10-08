Yapay zekayla bu da oldu: Görenler şaşıp kalıyor

‘Hasta bakıcı gibi 24 saat hizmet veriyor'





Yapay zeka teknolojisi ile hayvan ölümlerinin de azaldığını söyleyen Veteriner Hekim Murat Ercan, “Yapay zeka son bir yıldır hayvancılık anlamında ülkemize ulaştı. Bir bonus hayvanın midesine atılıyor. Bu atılan cihazın yaklaşık 5-6 yıllık bir ömrü bulunuyor. Bu cihaz, hayvanın 24 saat 365 gün ateşini ölçüyor. İnekler doğum yapacağı zaman üreticiyi uyarıyor, ‘Şu saatte hazır olun’ diyor. Meme hastalığı ve birçok hastalığı belirtiyor ve sizi uyarıyor. İşletmeye 24 saat bir hasta bakıcı gibi hizmet veriyor."