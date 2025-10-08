Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Oakview Capital L6 DAC ve CF BM UK Holdings Ltd tarafından Société Phocéenne de Participations üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi.

Halihazırda Centerbridge Partners LP'nin kontrolündeki Fidentia Fortuna Holdings Ltd aracılığıyla tek kontrol edilen Fortuna Topco Ltd üzerinde, Samsung Fire & Marine Insurance ve Fidentia Fortuna Holdings Ltd tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi onayladı.

Uvex Winter Holding GmbH & Co. KG ve iştirakleri ile birlikte Uvex Winter Holding Management GmbH'nin tek kontrolünün Protect Bidco GmbH aracılığıyla Warburg Pincus LLC tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

NEF Solution Yazılım Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ üzerinde Derya Sarıkayalar, Erhan Argüç, Bülent Gülünay ve Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi uygun bulundu.

Bizim Hesap Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ'nin kontrolünün halihazırda Turkish Private Equity Fund III ve dolaylı olarak H&F Corporate Investors IX Ltd'nin ortak kontrolünde bulunan Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar ve Sanayi Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

NetBrain Technologies Inc'in tek kontrolünün Blackstone Inc'in iştirakleri tarafından danışmanlık verilen ve/veya yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemine izin verildi.

PronoKal Health Group S.L.U'nun tek kontrolünün, nihai olarak DUBAG Investment Advisory GmbH tarafından kontrol edilen LEO III.-VV23 GmbH aracılığıyla devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

AutoAttack Games Ltd'nin tüm varlıklarının ve tek kontrolünün Ninja Kiwi Ltd aracılığıyla Modern Times Group MTG AB tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Snowprint Studios AB'nin çoğunluk hissesinin ve tek kontrolünün MTGx Gaming Holding AB aracılığıyla Modern Times Group MTG AB tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Plarium Global Ltd'nin tek kontrolünün Plarium Israel Ltd aracılığıyla Modern Times Group MTG AB tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

Rönesans Holding AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ ile GIC (Realty) Private Ltd'nin yüzde 100 iştiraki Euro Crescent Private Ltd tarafından ortak kontrol edilen Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ üzerindeki tek kontrolün Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

AG MELCO Elevator Co. LLC'nin tek kontrolünün Mitsubishi Electric Corporation tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Eko Temalı Parklar Turizm İşletmeleri AŞ'nin tek kontrolünün Ekopark Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla nihai olarak Fettah Tamince tarafından devralınması işlemi onaylandı.

BT Group Plc'nin finansal veri ve uygulamaların sağlayıcıları ile kullanıcılarını birbirine bağlayan finans sektörü bağlantı hizmetleri iş kolunun Transaction Network Services Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kocaeli-2 bölgesel hizmet sahasında sunulan kılavuzluk hizmetinin işletme hakkının ihale usulüyle devredilmesi işlemine izin verildi.











