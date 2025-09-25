Yeni Şafak
Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma

14:4625/09/2025, Perşembe
Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi müzik akış hizmeti sunan SPOTIFY hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşüm, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline getirdi. Alışkanlıklarımızı köklü biçimde değiştiren bu platformlar, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkiledi. Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik platformu Spotify hakkında soruşturma başlattı. İnceleme, şirketin müzik eserlerini çalma listelerine ekleme ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı ile Türkiye’deki abonelik fiyatlarını rakiplerin veya hak sahiplerinin piyasadaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde belirleyip belirlemediği iddialarını kapsıyor.


Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:


Ayrımcılık iddiası


Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.


Yıkıcı fiyatlama iddiası


Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek.


