Rekabet Kurulu'ndan Spotify’a soruşturma

Müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşüm, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline getirdi. Alışkanlıklarımızı köklü biçimde değiştiren bu platformlar, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkiledi. Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi
Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik platformu Spotify hakkında soruşturma başlattı. İnceleme, şirketin müzik eserlerini çalma listelerine ekleme ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı ile Türkiye’deki abonelik fiyatlarını rakiplerin veya hak sahiplerinin piyasadaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde belirleyip belirlemediği iddialarını kapsıyor.
Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:
Ayrımcılık iddiası
Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.
Yıkıcı fiyatlama iddiası
Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek.