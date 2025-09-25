Yeni Şafak
Ersin Çelik Küresel Sumud Filosu'ndan son gelişmeleri aktardı: 6-7 gün sonra gazze açıklarındayız

Ersin Çelik Küresel Sumud Filosu'ndan son gelişmeleri aktardı: 6-7 gün sonra gazze açıklarındayız

25/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Ersin Çelik, İsrail saldırısı sonrası filodaki son durumu aktardı.
Ersin Çelik, İsrail saldırısı sonrası filodaki son durumu aktardı.

Gazze’deki soykırımı durdurmak ve İsrail’in ablukasını kırmak için 50’ye yakın ülkeden katılımcının yer aldığı Küresel Sumud Filosu, İsrail’in drone saldırıları ve engellemelerine rağmen yoluna devam ediyor. Şu anda Girit açıklarında Yunanistan ekibi ile buluşmaya doğru ilerleyen Sumud Filosu’nda bulunan Yeni Şafak İnternet Sevisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, filonun son gelişmelerini ve rota hakkındaki güncel bilgileri Yeni Şafak YouTube canlı yayınında aktardı.

Yunanistan’ın SAR (Search and Rescue – Arama-Kurtarma) bölgesinde, filodaki teknelere dronlarla saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanıldığı bildirildi. Bazı teknelerde ise küçük çaplı hasarlar oluşsa da filonun “rotasında sapma olmadan” ilerlemeye devam ettiği aktarıldı.


Sumud’a Akdeniz’de güvenlik kalkanı

İspanya, Başbakan Pedro Sánchez aracılığıyla filoya koruma amaçlı askeri bir gemi gönderme kararı aldı. Cartagena Limanı’ndan hareket etmesi beklenen bu gemi, uluslararası sularda faaliyet gösterecek şekilde planlanıyor. Amacı hem yardım koridoruna katkı sağlamak hem de filonun güvenliğini desteklemek. İtalya cephesinde de destek söz konusu: İtalya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, İsrail tarafından düzenlenen dron saldırılarını kınama, gemileri korumak için bazı askeri varlıkların bölgeye yönlendirildiği bilgileri yer aldı. Örneğin, Girit açıklarında yardım gemilerine destek amacıyla İtalyan Donanması’na ait çok amaçlı bir fırkateynin (İtalyan ismiyle “Fasan”) bölgeye doğru hareket ettiği belirtiliyor.



