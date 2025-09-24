İtalya'dan sonra İspanya: Sumud Filosu'na kalkan olacaklar

İtalya'dan sonra İspanya da Gazze'deki ablukayı kırmak için yelken açan Küresel Sumud Filosu'na bir savaş gemisinin eşlik edeceğini açıkladı. "İspanya hükümeti, uluslararası hukuka uyulmasını ve vatandaşlarımızın Akdeniz'de güvenli koşullarda seyahat etme hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor." diyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bu nedenle yarın sabah Cartagena'dan bir donanma gemisi filoya yardım etmek için donatılmış şekilde yola çıkacak" ifadelerini kullandı.
Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için İspanya, İtalya ve Tunus’tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, dün gece Girit Adası açıklarında drone'lar ile bombalı saldırılar düzenlenmişti.
İtalya yaşananlar sonrasında, filoya koruma sağlamak için bir savaş gemisini bölgeye yönlendirdi.
"Sumud'a eşlik edecek donanma gemisi yarın sabah yola çıkacak"
İspanya Savunma Bakanlığı kaynaklarının, söz konusu askeri geminin uluslararası sularda faaliyet göstereceğini söylediği belirtildi.
Sumud Filosu'ndaki gemilere saldırı
İnsani yardım koridoru açmak ve İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak amacıyla yola çıkan ve 50'den fazla teknenin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na dün gece saatlerinde İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen insansız hava araçları (İHA) ile saldırı yapıldığı bildirilmişti.
Saldırıda en az 13 patlama ve iletişim kesintileri meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.