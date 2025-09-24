İtalya’dan flaş karar: Sumud Filosu’na yardım için donanma gönderiyor

Ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentoda, İtalya’nın Sumud Filosu'nda yer alan İtalyan vatandaşların haklarının korunması için diplomatik ve konsolosluk desteği vereceğini açıkladı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto:

"Filoda bulunan İtalyan vatandaşlarına yardım sağlamak için bu gece, Deniz Kuvvetleri’nin Mare Sicuro operasyonu kapsamında Girit’in kuzeyinde seyir halinde bulunan Fasan çok amaçlı fırkateyninin derhal müdahalesine onay verdim. Fırkateyn, olası kurtarma faaliyetleri için bölgeye doğru hareket ediyor."

Böylece Roma hükümeti, hem diplomatik hem de askeri kanaldan devreye girerek gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu.







