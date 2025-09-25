Yeni Şafak
Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 10 yerinden bıçaklandı

Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti: 10 yerinden bıçaklandı

14:3025/09/2025, Perşembe
DHA
Sosyal medyada tartıştıkları kişiyi 10 bıçak darbesiyle yaraladılar
Sosyal medyada tartıştıkları kişiyi 10 bıçak darbesiyle yaraladılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sosyal medyada başlayan tartışma sonrası çıkan kavgada 10 yerinden bıçaklanan U.H.T. yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Eylül günü Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. buluştu. Burada kalabalık bir grup, U.H.T.’ye saldırdı.

Vücuduna 10 bıçak darbesi alan U.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan U.H.T. tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.Z. ile B.Z.’yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.




#Kocaeli
#tartışma
#yaralama
#kavga
