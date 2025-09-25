Yeni Şafak
Narenciye bahçesinde vahşet: Satırla arkadaşını doğradı

09:5625/09/2025, Perşembe
IHA
Para için arkadaşını narenciye bahçesinde satırla doğrayan şahıs yakalandı

Hatay’da alacak verecek tartışmasında hemşehrisini narenciye bahçesinde satırla katleden yabancı uyruklu şahıs, iz takip köpeği ’Pamuk’ sayesinde bulunarak yakalandı. Şahsın yakalanmasıyla birlikte öldürdüğü kişiden gasp ettiği 150 bin TL üzerinden çıktı.

Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi’nde 23 Eylül tarihinde yaşandı. Mahallede bulunan şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan olayda; yabancı uyruklu 2 şahıs, alacak verecek yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R. isimli şahıs, hemşehrisi olan 45 yaşındaki A.M.C’.ye satırla saldırarak öldürdü.

Yaşananların ardından kendi ülkesinin vatandaşını öldüren T.E.R., 150 bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı. İşçilerin ölen şahsı görmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Firari katil yakalandı

Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla ’pamuk’ adlı iz takip köpeği sayesinde firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.





