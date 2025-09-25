Sivas'ta feci kaza: Metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA





Kazayla ilgili Sivas Valiliğinden de açıklama yapıldı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.49 sıralarında, Doğanşar ilçesi Karkın Köyü Karacakaya mevkisinde tek taraflı ve ölümlü trafik kazasının ortaya çıktığı belirtilerek, “Söz konusu kazada, otomobil sürücüsü M.İ. (70) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yamaçtan dere yatağına düşmüştür. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin hemen ardından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan sürücü M.İ. ile yolcular H.K., A.K. ve A.A. isimli toplam 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde devam etmektedir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.