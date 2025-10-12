Düzce’de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Düzce’de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 4 ayrı olaya müdahale edildiği bildirildi.