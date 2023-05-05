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Ağrı'da bir HDP'li 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadına saldırdı

CHP ile görüşmeler sonrası aday çıkarmaktan vazgeçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler meydanlarda hapisteki PKK'lılar için özgürlük sloganları atarken bir skandal görüntü de Ağrı'dan geldi. Ağrı'da bir HDP'li, 'Kürdistan istemiyorum' diyen bir kadına saldırıda bulundu. 'Ben PKK yüzünden mağdurum' sözleriyle kendisine tepki gösteren kadının üzerine yürüyen HDP'li, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

09:52 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ağrı'da 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadın, bir HDP'linin saldırısına uğradı.

Ağrı'da 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadın, bir HDP'linin saldırısına uğradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler meydanlarda Öcalan, Demirtaş ve hapisteki PKK'lılar için özgürlük sloganları atmaya devam ediyor.


'Ben PKK yüzünden mağdurum' diyen bir HDP'linin saldırısına uğradı

Kılıçdaroğlu'nun HDP flamaları altında konuşma yaptığı ve Türk bayraklarının ayaklar altına alındığı Van mitingine tepkiler devam ederken bir skandal görüntü de Ağrı'dan geldi.

Ağrı'da bir HDP'li, 'Kürdistan istemiyorum' diyen bir kadına saldırıda bulundu. 'Ben PKK yüzünden mağdurum' diyerek kendisine tepki gösteren kadına saldıran HDP'li, çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.




#HDP
#Ağrı
#Kılıçdaroğlu
14 dakika önce
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