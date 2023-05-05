Ağrı'da bir HDP'li 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadına saldırdı

Ağrı'da 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadın, bir HDP'linin saldırısına uğradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler meydanlarda Öcalan, Demirtaş ve hapisteki PKK'lılar için özgürlük sloganları atmaya devam ediyor.
'Ben PKK yüzünden mağdurum' diyen bir HDP'linin saldırısına uğradı
Kılıçdaroğlu'nun HDP flamaları altında konuşma yaptığı ve Türk bayraklarının ayaklar altına alındığı Van mitingine tepkiler devam ederken bir skandal görüntü de Ağrı'dan geldi.
Ağrı'da bir HDP'li, 'Kürdistan istemiyorum' diyen bir kadına saldırıda bulundu. 'Ben PKK yüzünden mağdurum' diyerek kendisine tepki gösteren kadına saldıran HDP'li, çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.