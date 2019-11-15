Gündem Listeye bir çizik daha Ağrıda etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride olduğu tespit edildi
AĞRI

Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride olduğu tespit edildi

Liste'ye bir çizik daha: Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride olduğu tespit edildi

Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 7-9 Kasım'da Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Ağrı'da kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Ağrı'da kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Serhat eyaleti Ağrı Dağı güneyi sorumlusu "Delil Serhat" kod adlı Halis Ersayan olduğu tespit edildi.

Gri kategoride aranan terörist Halis Ersayan, 300 bin TL ödülle aranıyordu.

Turuncu kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM
Turuncu kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
  • Terörist Ersayan'ın, 31 Temmuz 2015'te teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı ile Doğubayazıt-Iğdır ve Doğubayazıt-Gürbulak kara yolunda yol kesme ve TIR yakma eylemlerine katıldığı belirlendi.
Dikkat çeken araştırma

Dikkat çeken araştırma

Türk halkı, ABD'nin Gülen'i iade etmeyeceğini düşünüyor.
Listeye bir çizik daha

Liste'ye bir çizik daha

Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist gri kategoride çıktı.
Karpaz Burnuna geçti

Karpaz Burnu'na geçti

Fuat Oktay, Fatih sondaj gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Amerika<br>destek veriyor

Amerika
destek veriyor

​Diyarbakır annelerinden uluslararası camiaya çağrı.
21 ton mandalina<br>imha edildi

21 ton mandalina
imha edildi

​Rusya'ya giden mandalinalar yanlış etiket kurbanı.
Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.

Akıncı piste çıktı

Akıncı piste çıktı

Türkiye'nin havadaki yeni gücü olacak.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Portekiz'den <br>asker selamı

Portekiz'den
asker selamı

​Millilere soruşturma açan UEFA, bakalım ne diyecek?

Kadro değişti

Kadro değişti

Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Skandalla ilgili <br>harekete geçildi

Skandalla ilgili
harekete geçildi

Zihinsel engelli öğrenciyi darp eden 6 kişi açığa alındı.
Tam 5 ton ele geçirildi

Tam 5 ton ele geçirildi

​Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya darbe.
Petrol savaşlarını bitirecek buluş

Petrol savaşlarını bitirecek buluş

​Araçların yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan sistem geliştirildi.
Biri çocuk 3 kişi<br>ölü bulundu

Biri çocuk 3 kişi
ölü bulundu

Bakırköy'deki korkunç olayda siyanür şüphesi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.