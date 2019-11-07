İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 8️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 8️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.