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ANKARA

Ağrı'da PKK'ya darbe: İkisi yeşil kategori olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağrıda PKKya darbe: İkisi yeşil kategori olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi
3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu operasyondan görüntüler paylaştı: İkisi yeşil kategori olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Soylu operasyondan görüntüler paylaştı: İkisi yeşil kategori olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu'nda ikisi yeşil kategori olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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