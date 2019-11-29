Gündem Ağrılı çocuklarda köyden çıkış heyecanı
AĞRI

Ağrılı çocuklarda köyden çıkış heyecanı

Doğubayazıt Gençlik Merkezi, hayatında köyden çıkma fırsatı bulamayan çocuklara, yörenin tarihi mekanlarını gezdirdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, “Amacımız, kırsalda yaşayan çocuklarımızı kendi tarih ve kültürüyle tanıştırmak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğubayazıt Gençlik Merkezi ve köyün minik çocukları
Doğubayazıt Gençlik Merkezi ve köyün minik çocukları

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinin uzak köylerinde yaşayan çocuklar, hayata geçirilen ‘Küçük Kalplerin Büyük Umutları’ projesi ile ilk defa yaşadıkları köyün dışına çıkarak yörenin tarihi ve turistik mekanları gördü. Doğubayazıt Gençlik Merkezi, ilçe merkezine uzak olması nedeniyle köylerinden çıkıp gezme fırsatı bulamayan çocuklar için çalışma yaptı. Ağrı Dağı eteğindeki Bozkurt köyüne giden genç gönüllüler, köy okulunda ve kapı kapı dolaştıkları evlerde, projenin kriterlerine uygun çocukları belirledi. Köy okulunun bahçesinde toplanan 40 çocuk, daha sonra gençlik liderleri ve öğretmenler eşliğinde gezilerinin ilk durağı olan İshak Paşa Sarayı’na götürüldü.

İSHAK PAŞA SARAYI'NI İLK KEZ GÖRDÜLER

İlk defa gördükleri İshak Paşa Sarayı’na hayran kalan çocuklar, sarayın bütün odalarını tek tek dolaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. ‘Medeniyetler Beşiği’ olarak nitelendirilen tarihi bölgede Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi ve Eski Bayezit Camisi’ni de gezen çocuklar, ilçe merkezindeki yemeğin ardından merkezde düzenlenen eğlenceli aktivitelere katıldı.

‘KÖYÜN DIŞI ÇOK GÜZELMİŞ’

Geziye katılan öğrencilerden Bahar Karaytun da İshak Paşa Sarayı’nı ilk defa gördüğünü belirterek, “Köyümden ilk defa bu kadar uzaklaştım. Çok güzel yerleri tanıdım. Özellikle İshak Paşa Sarayı mükemmel. Burasıyla ilgili bu zamana kadar bilmediğimiz tarihi bilgileri de bize anlattılar. Tarihimizle ilgili çok önemli şeyler öğrendik. Köyümün dışındaki dünya çok büyük ve güzelmiş” diye konuştu.

UZAK KÖYLER ÖZELLİKLE SEÇİLİYOR

  • Projeye, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Bozkurt köyü ile başladıklarına anlatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, “Amacımız, kırsalda yaşayan ve henüz ilçe merkezini bile görmemiş olan çocuklarımızın hem güzel vakit geçirmelerini sağlamak hem de onları kendi tarih ve kültürüyle tanıştırmak. Biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir. Bu çocuklara bu yaşta bir şeyler verebilirsek ne mutlu bize. Biz özellikle uzak köylerimizi seçiyoruz. Çünkü ilçe merkezinde yaşayanlar zaten her şeyi görmüş, her şeye doymuş ama köyler de öyle değil. Buralarda yaşayan çocuklarımız, kendilerini önemseyen, kendilerine umut olacak bir el bekliyor” diye konuştu. Lordoğlu, projenin ilçe merkezine çok uzakta olan köylerdeki çocukları kapsadığını söyledi.

Öğretmen kızına destek olmak için geldiği Ağrı’da iş yeri açtı: Eleman yetiştiriyor
GÜNDEM
Öğretmen kızına destek olmak için geldiği Ağrı’da iş yeri açtı: Eleman yetiştiriyor
Akdenizde oyun şimdi başladı

Akdeniz'de oyun şimdi başladı

​Denizlerdeki Sevr kumpası mutabakatla birlikte sulara gömüldü.
ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

​Serbest bırakılan teröristler terör eylemleri düzenlemeye başladı.
Siyanür yasaklandı

Siyanür yasaklandı

Piyasada ve internet ortamında satılamayacak.
16 ülkeye<br>yeni büyükelçi

16 ülkeye
yeni büyükelçi

​15 büyükelçi merkeze alınırken, 16 ülkeye yeni atama yapıldı.
DEAŞ’a yardım edin

DEAŞ’a yardım edin

​PKK elebaşı Murat Karayılan'dan hainlere talimat.
Yeni dönemde<br>yeni yüzler

Yeni dönemde
yeni yüzler

AK Parti'de milletin sesine kulak verilecek.

ABD satıyor<br>Çin izliyor

ABD satıyor
Çin izliyor

​ABD Çin'e milyon dolarlık donanım ve yazılım sattı.

İndirim<br>tuzağına düşmeyin

İndirim
tuzağına düşmeyin

Şahane Cuma'da ​siber saldırganlar tetikle bekliyor.
İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

​Barış Pınarı'nın ilk şehidi Topçu'nun adı yaşatılacak.
Dosya MİT’te

Dosya MİT’te

​Cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılacak.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
İslam Tahkim Merkezi kuruldu

İslam Tahkim Merkezi kuruldu

​İslam ülkeleri arasındaki ticaret artacak.
Moderatör değil FETÖ sözcüsü

Moderatör değil FETÖ sözcüsü

​DW spikeri Sebastian, Kalın'ın karşısında darbecilerin avukatlığına soyundu.
Cumhurbaşkanı<br>sizinle mi uğraşacak?

Cumhurbaşkanı
sizinle mi uğraşacak?

​Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasını değerlendirdi.
Ülke puanı için

Ülke puanı için

Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.